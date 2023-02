“Partirà martedì mattina sulla Metromare il nuovo servizio di informazione alla clientela e di controlleria dei titoli di viaggio – dichiara la presidente di Cotral Amalia Colaceci – svolta da personale Cotral affiancato da personale Astral per la parte di sorveglianza. Coerentemente con quanto annunciato tra domenica e lunedì arriveranno le ultime casse del secondo treno completamente revisionato che, dopo il collaudo, sarà messo in servizio sulla linea.

Per aumentare l’affidabilità della linea Roma Viterbo Cotral sta noleggiando da un’azienda partner due treni da mettere in servizio dopo le necessarie autorizzazioni della Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria alla quale l’azienda sta fornendo la documentazione richiesta. Inoltre – prosegue Colaceci – per ridurre le soppressioni in caso di guasti dei treni abbiamo deciso di avviare una procedura per reperire manutenzione “di piazza” a sostegno del presidio di Acqua Acetosa.”

Foto di repertorio