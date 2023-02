Primi giorni della settimana nella nostra regione conditi da tempo buono e temperature ancora basse nelle zone della provincia di Roma e di Frosinone. Ci sarà un cambiamento nei prossimi giorni? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per mercoledì e giovedì, rispettivamente 13 e 14 febbraio 2023 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo in provincia di Roma 13-14 febbraio 2023

Lunedì: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2218m.

Martedì: previsto bel tempo tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2992m.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 13-14 febbraio 2023

Lunedì: previsto bel tempo tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2110m.

Martedì: previsto bel tempo tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2922m.