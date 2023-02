Fuoco in una stanza di un B&B di Valmontone. Il motivo? Alla base, potrebbero esserci delusioni in amore, amicizia e lavoro.

Valmontone, appicca il fuoco in un B&B e si autodenuncia

È successo intorno alle ore 2 di notte tra venerdì e sabato. Una donna ha dato fuoco al B&B presso cui stava alloggiando. La ricostruzione delle motivazioni è ancora da chiarire, ma stando a quanto trapelato, non si esclude l’ipotesi disperazione. Infatti, la donna, che da anni lavorava a Frosinone, dopo diverse delusioni che riguardavano amore, amicizia e lavoro, ha poi dato fuoco a una stanza di un B&B di Valmontone, dove alloggiava da qualche giorno.

Secondo quanto emerso, la donna avrebbe appiccato l’incendio e poi avrebbe chiuso la porta della stanza per fuggire via e andarsi ad autodenunciare, conscia di quanto fatto. Sul posto sono intervenuti i pompieri del locale distaccamento che hanno spento le fiamme: completamente distrutte la camera dove alloggiava e il bagno annesso.

Guai per la donna, in attesa che la dinamica di quanto successo sia in seguito chiarita.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indagati.