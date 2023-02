Roma. Continua incessante l’impegno della Polizia di Stato volto al contrasto dei reati predatori all’interno di appartamenti e negozi. Altri 2 ladri di appartamento tratti in arresto e due persone gravemente indiziate a vario titolo di rapina e furto. Effettuato un Fermo di P.G. per rapina aggravata.

Come è andata

Ancora quattro arrestati da parte della Polizia di Stato grazie al rafforzamento e alla rimodulazione delle attività di prevenzione, mirate alla repressione di furti e rapine commesse all’interno di appartamenti o presso gli esercizi pubblici.

Sono due i cittadini albanesi di 31 e 38 anni arrestati dagli agenti del commissariato Tor Carbone e della Sezione Volanti poiché gravemente indiziati di tentato furto. I due hanno tentato un furto al 6° piano di un condominio in via Benedetto Croce senza riuscirci. Al momento della fuga sono stati bloccati immediatamente sul posto dagli agenti di polizia impegnati in servizi finalizzati a prevenire e reprimere furti in abitazione. Il 38enne nel fuggire si è provocato delle lesioni alle gambe che gli hanno impedito di proseguire la fuga, mentre il 31enne è stato raggiunto e arrestato dai poliziotti. Durante la perquisizione domiciliare nell’appartamento dove vivevano i due uomini insieme alla compagna del 31enne, sono stati rinvenuti 3.200 euro, 5 orologi ed un bracciale. I 3 sono stati anche denunciati per ricettazione degli oggetti rinvenuti di probabile provenienza furtiva, dei quali gli stessi non hanno saputo indicarne la provenienza. Dopo la convalida dell’arresto per i due è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il 31 gennaio scorso, armato di pistola e travisato con un cappello e una mascherina, aveva commesso una rapina presso una sala scommesse di via Selva Candida dove si era fatto consegnare 4mila euro. Le immediate indagini condotte da parte degli investigatori del XIV Distretto Primavalle, hanno portato all’identificazione di 22enne cittadino albanese. Grazie all’apporto della Polizia Scientifica che ha rilevato la presenza di alcune impronte latenti lasciate dallo stesso sul luogo del reato, nonché alla visione delle immagini di videosorveglianza, sono stati acquisiti numerosi indizi di colpevolezza a carico dello stesso. Rintracciato in via Baldo degli Ubaldi, il ragazzo è stato sottoposto a Fermo di P.G.. Dopo la convalida per lui è stata disposta la misura cautelare in carcere.

Gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti in Via Torraccio di Torrenova presso un negozio dove era stato segnalato un furto. Una volta bloccata la donna autrice del reato, una cittadina dell’Algeria di 35 anni, è risultato che la stessa era colpita da ordine di revoca del decreto di sospensione della carcerazione e ripristino del medesimo dovendo espiare mesi 2 e 18 giorni per furto. La 35enne è stata condotta presso la casa circondariale di Roma Rebibbia.

In zona Prati, invece, gli agenti del locale commissariato hanno arrestato un italiano di 51 anni per il reato di rapina. L’uomo ha forzato la porta di una pizzeria in via Leone introducendosi all’interno, in quel momento il titolare stava tornando al negozio ed ha sorpreso il ladro all’interno ingaggiando una colluttazione. Successivamente il 51enne è stato bloccato dai poliziotti giunti sul posto. A seguito di convalida nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.