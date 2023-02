Dalle ore 14:45 circa, due squadre dei Vigili del Fuoco con l’ausilio di un’autobotte, un’autoscala, il Carro Teli e il TA 6, stanno intervenendo in Via dell’Impruneta per l’incendio di un appartamento al sesto piano.

Magliana, in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato in un appartamento al sesto piano

Le fiamme hanno completamente distrutto l’intera unità abitativa. Al momento non risultano persone ferite o intossicate; ancora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Capoturno VVF di servizio, Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza.

Potrebbero seguire aggiornamenti.