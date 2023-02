Pomezia, spaccio nel centro cittadino: arrestati due uomini

I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato due uomini gravemente indiziati del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Arrestati due uomini a Pomezia

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Roma Divino Amore, hanno fermato un 30enne originario di Roma, ma da tempo residente nel comune di Ciampino, per un controllo. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i militari hanno deciso di estendere il controllo presso il suo domicilio. La perquisizione, ha permesso di rinvenire e sequestrare 260 grammi di hashish, 72 di marjiuana, suddivisi in varie dosi e la somma in contanti di 7.100 euro, ritenuto il provento di pregressa attività illecita, nonché un bilancino e materiale utile per il confezionamento delle dosi.

In seguito, nel corso della serata di ieri, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pomezia ha arrestato un 40enne romano, già noto alle forze dell’ordine, poiché a seguito di un controllo alla circolazione stradale, ha notato l’uomo a bordo di un’auto che si aggirava nei pressi di una nota “piazza” di spaccio nel comune di Pomezia, ed effettuava delle manovre che hanno incuriosito i Carabinieri. Fermato nell’immediato, i militari hanno accertato che il 40enne ha cercato di nascondere nella manica del giubbotto un involucro di cellophane contenente 101 g di cocaina. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire la somma in contante di 130 euro, ritenuta il provento di attività illecita.

Entrambi gli arrestati sono comparsi dinanzi al Tribunale di Velletri che ha convalidato gli arresti.