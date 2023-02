D18, chiuso il tratto tra Settebagni e allacciamento con il GRA: ecco quando

Sulla Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Settebagni e l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) verso Roma, per consentire lavori di ripristino del sottovia “ferrovia RM-FI-Salaria”, nei seguenti giorni e orari.

Ecco gli orari

-dalle 22:00 di domenica 12 alle 5:00 di lunedì 13 febbraio;

-nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 febbraio, con orario 21:00-5:00.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Salaria ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Settebagni, percorrere la SS4 Via Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A.