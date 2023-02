San Basilio, sgomberati quattro immobili Ater: denunciate sette persone

Stamattina, come deciso in sede di C.P.O.S.P. e ribadito in sede di Tavolo Tecnico in Questura, la Polizia di Stato, unitamente al personale della Polizia Locale di Roma Capitale, ha proceduto ad operazioni di liberazione di n. 4 unità immobiliari di edilizia popolare di proprietà dell’ATER siti in via Filottrano nel quartiere San Basilio.

San Basilio, l’intervento della Polizia di Stato e la Polizia Locale

Negli appartamenti interessati sono state rintracciate 7 persone, tutte denunciate per occupazione abusiva.

Sul posto è intervenuta la sala operativa sociale del Comune di Roma per l’eventuale assistenza ai nuclei familiari interessati.

Al termine delle operazioni le unità immobiliari sono state restituite alla legittima proprietà.