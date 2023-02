Choc a Termini, uomo viene accoltellato e rapinato per 20 euro

Choc alla stazione Termini dove un uomo è stato accoltellato e lasciato in una pozza di sangue.

Accerchiato e accoltellato per 20 euro: ecco cosa è successo alla stazione Termini

Hanno accerchiato l’uomo e poi l’hanno accoltellato. È successo tutto qualche giorno fa in via Giovanni Giolitti, zona Stazione Termini. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un uomo è stato braccato da tre persone. Prima qualche frase pesante e poi le minacce con un coltello. La scena si è immediatamente trasformata in violenza tanto che uno dei malviventi ha colpito con un fendente al fianco la vittima lanciandolo cadere a terra in una pozza di sangue.

L’uomo, inoltre, è stato rapinato di 20 euro. Gli agenti hanno immediatamente fatto scattare le indagini.