Frosinone, inseguimento con la Polizia: in casa droga, banconote false, iphone e sim

Nella notte tra sabato e domenica, durante i servizi di controllo del territorio messi in atto dalla Polizia di Stato di Frosinone, rivolti in particolare al monitoraggio del fenomeno della Movida, gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un diciannovenne.

Ecco tutti i dettagli

In particolare, i poliziotti hanno intimato l’alt ad una Smart con a bordo due giovani ed hanno iniziato un breve inseguimento, dato che il conducente anziché arrestare la marcia cercava di far perdere le proprie tracce accelerando l’andatura. Tuttavia il veicolo veniva ugualmente fermato lungo via Aldo Moro.

Gli operanti hanno quindi effettuato un approfondito controllo del mezzo e dei suoi occupanti, due giovani neppure ventenni. L’agitazione del conducente non è sfuggita ai poliziotti che infatti hanno rinvenuto addosso al diciannovenne 14 involucri di cellophane trasparente al cui interno vi era sostanza stupefacente tipo cannabis, un coltello e, nascosta negli slip, una pistola a tamburo calibro 9 Flobert con 5 proiettili.

Alla luce di quanto rinvenuto la perquisizione è stata effettuata anche presso l’abitazione del fermato, permettendo il ritrovamento di altri 7 grammi di cocaina, quasi 500 grammi di sostanza tipo cannabis, un bilancino di precisione, banconote false da 20 e 50 euro per un totale di 4500 euro, 5 telefoni tipo iPhone, 12 sim card nuove, ancora contenute all’interno della propria confezione, 3 bossoli calibro 9 ed un macchinario utilizzato per la triturazione di sostanza stupefacente.

Alla luce di quanto emerso il giovane è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone dove resterà come disposto a seguito dell’udienza di convalida dell’arresto.

L’intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione dei reati voluta dal Questore Domenico Condello, oltre all’arresto di domenica, sta portando considerevoli risultati in termini numerici con l’identificazione negli ultimi giorni di oltre quattrocento persone e la denuncia in stato di libertà di quattro soggetti per reati contro il patrimonio e legati allo spaccio di sostanza stupefacente.

A Cassino invece la Squadra Volante ha rintracciato, durante la normale attività di controllo del territorio, un uomo residente in provincia destinatario di un ordine di carcerazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, per la quale dovrà scontare una pena definitiva di 4 mesi di reclusione.