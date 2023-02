Ama di Roma, oltre 1000 assunzioni entro il Giubileo 2025: come candidarsi

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Ama di Roma, oltre 1000 assunzioni entro il Giubileo 2025 e la gran parte servirà a garantire il turn over del personale, adesso troppo ristretto. Un grande investimento, dunque, in ottica futura con l’incremento della flotta aziendale con 300 nuovi mezzi operativi già a partire da quest’anno. A dare la notizia delle nuove assunzioni nell’Ama di Roma è stata l’assessore all’Ambiente, all’Agricoltura e ai Rifiuti del Comune di Roma, Sabrina Alfonsi, durante un recente intervento nella commissione capitolina per il Giubileo. Di seguito ecco tutto quello che a oggi si può sapere su queste nuove opportunità di lavoro a Roma, occasioni che potrebbero rivelarsi importanti per moltissime persone che sono attualmente alla ricerca di una occupazione nella Capitale.

Piano Industriale 2023-2028: obiettivi

Il Piano Industriale 2023-2028 illustrato da Sabrina Alfonsi ha obiettivi ambiziosi che possono essere così riassunti:

miglioramento del decoro urbano

incremento della raccolta differenziata

sviluppo della logistica e dell’impiantistica

Nuove figure richieste all’Ama di Roma

Tante saranno le figure richieste per l’ampliamento dell’organico all’Ama di Roma. 500 delle nuove assunzioni serviranno a sostituire il personale in uscita mentre 600 saranno le assunzioni che andranno a implementare l’organico. Quali saranno le figure richieste? Operatori ecologici e addetti alla raccolta, soprattutto. Le selezioni potranno comunque riguardare anche altri profili, ad esempio operatori di impianto e impiegati.

Come candidarsi

Ma come candidarsi per trovare occupazione all’Ama di Roma? Ancora è presto perché le posizioni non sono ancora state ufficializzate ma gli interessati potranno di tanto in tanto consultare la pagina dell’Ama dedicata alle posizioni aperte.