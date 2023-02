Un incidente che ha coinvolto tre auto. È successo nel territorio di Albano Laziale.

Suora tampona un parroco e un’altra auto: persona finisce in ospedale

Solo tanto spavento, fortunatamente. È successo tutto nella giornata di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023, su via Vascarelle nel territorio di Albano Laziale. Dalle prime informazioni emerse, per dinamiche ancora da accertare, una suora di 91 anni avrebbe involontariamente tamponato un’altra macchina, a bordo della quale si trovava un sacerdote di una chiesa di Padova. A rimanere coinvolto nel sinistro anche un terzo veicolo. Il conducente di quest’ultimo sembra aver avuto la peggio, tanto che è stato portato nell’ospedale dei Castelli Romani, ma non in gravi condizioni di salute.

Per la suora e il parroco solo un grande spavento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine per il ripristino della viabilità. Le dinamiche dell’incidente restano al vaglio degli inquirenti, che hanno svolto i consueti rilievi di rito.