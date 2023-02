Roma. Polizia di Stato e Polizia Locale Roma Capitale: operazioni di controllo straordinario presso Auditorium di via Albergotti. Riconosciuti e denunciati due stranieri autori di una rapina in un supermercato.

Cosa è successo

Dalle prime ore di stamani, gli agenti della Polizia di Stato del XIII Distretto Aurelio, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine, unitamente al personale del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale Roma Capitale, così come stabilito in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi in Prefettura, stanno procedendo alle operazioni di controllo straordinario dell’Auditorium sito in via Albergotti, dove è stata segnalata la presenza abituale di persone senza fissa dimora, soprattutto extracomunitari.

Sul posto sono state identificate nove persone, di cui sei immigrati e tre italiani.

Tra questi, 6 sono stati denunciati per occupazione abusiva e 4 sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per l’identificazione. Sul posto è intervenuta anche l’AMA per ripulire tutta l’area trovata in pessime condizioni igienico sanitarie.

Inoltre 2 soggetti sono stati denunciati dai poliziotti del Distretto di P.S. Aurelio poiché riconosciuti dagli investigatori, grazie ad alcune immagini precedentemente acquisite, quali autori di una rapina impropria commessa nei giorni scorsi in un supermercato di zona.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indagati.