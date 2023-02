“Spiace leggere su un quotidiano importante una sciocchezza così grande – dichiara la presidente di Cotral Amalia Colaceci – a proposito delle presunte promozioni di dipendenti Cotral fatte a pochi giorni dal voto, a maggior ragione perché sul Piano Assunzionale di Cotral siamo stati auditi dalla Commissione Trasporti della Regione Lazio qualche mese fa.

Le parole di Amalia Colaceci

Cotral – prosegue Colaceci – non fa promozioni in extremis ma attua un Piano Assunzionale approvato più di un anno e mezzo fa, anche in prospettiva dell’allargamento del perimetro industriale al ramo ferroviario e dell’aumento del carico di lavoro per chi svolge funzioni corporate. Purtroppo c’è chi prova a trascinare i nostri lavoratori nel fango, ma Cotral è una società seria e nelle scelte segue indirizzi programmatori, svolge selezioni interne ed esterne, ha diminuito l’organico dei dirigenti ed è interessata a valorizzare il merito. Invitiamo chi intende smentire a portare dei fatti.

Le chiacchiere – conclude Colaceci – non sono sufficienti a gestire una società complessa che con il sacrificio di tutti i lavoratori abbiamo portato a standard europei di performance”.