Tragedia a Ladispoli: una donna di 84 anni è morta dopo essere stata travolta da un camion della nettezza urbana. Il terribile incidente è avvenuto questa mattina, 7 febbraio 2023, verso le 9:30.

Ladispoli, morta una 84enne travolta da un camion dei rifiuti

Come riportato da Il Messaggero, una donna di 84 anni è morta dopo essere stata travolta da un camion della nettezza urbana lungo viale Europa, a Ladispoli. Per la vittima purtroppo non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario del 118, accorso sul posto, ha potuto solo constatare il decesso della donna. Ricoverato sotto choc l’autista del camion.

Ancora non è chiara la dinamica del tragico incidente: indagano le Forze dell’Ordine. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio