Roccasecca, donna arrestata per tentato furto

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Roccasecca (Fr) hanno proceduto, in quel centro abitato, all’arresto di una 47enne originaria di Frosinone, nota alle forze di polizia, gravata da vari pregiudizi per reati contro la persona ed il patrimonio.

I dettagli

I militari, rintracciata la persona, hanno dato esecuzione all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, dovendo l’arrestata scontare la pena di mesi 4 di reclusione, essendo stata condannata per il reato di tentato furto in concorso, reato commesso in Frosinone nel maggio dell’anno 2013.

Al termine delle formalità di rito, è stata condotta presso il suo domicilio ove trascorrerà i prossimi mesi agli arresti domiciliari per l’espiazione della pena, senza potersi allontanare se non con l’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.