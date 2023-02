San Lorenzo, controlli da parte dei carabinieri: 6 arresti

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo hanno arrestato 6 persone nel corso di una mirata attività di controllo del territorio, volta a garantire sicurezza nel quartiere universitario.

I dettagli

Nello specifico, i Carabinieri hanno arrestato due cittadini tunisini di 27 e 26 anni che si erano avvicinati ad un Carabiniere libero dal servizio e in abiti civili, per offrirgli delle dosi di droga. Durante un’altra attività effettuata dai militari nei pressi di via dei Sardi, altri due 2 cittadini nord-africani sono finiti in manette per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; recuperate 3 dosi di droghe sintetiche (Mdma e Ecstasy), 11 di crack e una di marijuana. Un cittadino della Guinea, invece, è stato arrestato per il reato di furto.

Infine, in via degli Ausoni, i Carabinieri hanno arrestato un 39enne romano che al controllo è risultato destinatario di un’ordinanza che dispone per lui la misura degli arresti domiciliari.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.