Nella giornata di lunedì 6 febbraio verso tarda sera, un’attività commerciale nei pressi di Santa Marinella ha preso fuoco e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per cercare di domare le fiamme.

I dettagli

Come riporta il Corriere della Città, l’attività si trovava in Piazza Civitavecchia al civico numero 16 e dai primi accertamenti non ci dovrebbero essere feriti coinvolti.

Purtroppo però è stato completamente distrutto il magazzino al piano interrato e il negozio di casalinghi al piano terra.

Chiusa una scuola nelle vicinanze a causa del fumo.

Fonte foto: Vigili de Fuoco su Twitter