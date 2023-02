Qui di seguito una nota del presidente del CdQ CATT COLLE DEGLI ABETI Fabio Piccinelli, in merito alla problematica riguardante le scuole secondarie di secondo grado dei quartieri di Colle degli Abeti e Ponte di Nona, Dove sta diventando molto difficile riuscire ad accaparrarsi un banco. In particolar modo ci troviamo di fronte a una situazione dove circa 50 ragazzi stanno rischiando di essere costretti ad iscriversi ad una scuola lontana molti km da casa.

Guerra fra poveri per assicurarsi un banco nelle scuole secondarie di primo grado dei quartieri Colle degli Abeti e Ponte di Nona. Circa 50 ragazzi rischiano di essere dirottati in scuole lontane dal proprio quartiere sparse nel Municipio VI a distanza di molti km dalla propria residenza.

Una cosa impensabile, in particolar modo per quei genitori con due o più bambini, disperati alla ricerca di una soluzione. Fra loro ci sono bambini con fragilità, fratelli/sorelle separati in scuole diverse, nessuna continuitá garantita, scuole distanti da casa, plessi scolastici richiedenti requisiti che rimbalzano i bambini da una scuola all’altra, senza offrire una soluzione soddisfacente.

Appare evidente la sottovalutazione della problematica che é conosciuta da tempo e che si presenta più o meno ogni anno, anche se questa volta sembra avere numeri senza precedenti. Questa parte di territorio è in sofferenza da tempo, poiché trattasi di quartieri nuovi in continua espansione ed in continuo aumento demografico che purtroppo non va di pari passo con la costruzione di nuove scuole secondarie di primo e secondo grado e con un servizio scolastico all’altezza.

Il CdQ CATT COLLE DEGLI ABETI lo denuncia da sempre ed anche in quest’occasione si è fatto portavoce e supporta i genitori del quartiere che hanno fatto giungere moltissime segnalazioni di protesta. Abbiamo da subito notiziato e coinvolto il Municipio VI che sappiamo si sta operando per cercare di limitare i danni. Purtroppo non ci sono scuole nelle adiacenze e troppo spesso si è costretti a trovare soluzioni sopprimendo palestre, laboratori e quant’altro, compromettendo un adeguata attività scolastica. Porteremo ancora una volta questa problematica all’attenzione del Campidoglio e del MIUR ben sapendo che ogni anno che verrà sarà sempre più critica. Continueremo nel mentre a monitorare la situazione, nella speranza che si trovi al più presto una soluzione soddisfacente per tutti. Il CdQ CATT COLLE DEGLI ABETI. Il Presidente Fabio Piccinelli.

