Notti movimentate per la Polizia di Roma Capitale, quelle del fine settimana appena trascorso, in occasione del quale gli agenti hanno battuto a tappeto le zone maggiormente frequentate, quali ad esempio Trastevere, Campo de’ Fiori, centro storico, Monti, piazza Bologna, San Lorenzo, Parioli, Pigneto, Ponte Milvio e Eur.

I controlli della Polizia Locale di Roma Capitale

E’ proprio all’Eur che gli operanti hanno chiuso un locale di intrattenimento scorto ad ospitare 500 persone, a fronte di una capienza massima di 150, ragion per cui il titolare è stato denunciato per non aver rispettato le norme di sicurezza prescritte.

Non sono mancati controlli a camion bar, ad attività commerciali e minimarket: 4 quelli sanzionati per vendita di alcol fuori orario consentito a Campo de’ Fiori e Trastevere, 41 le violazioni per irregolarità nella trattazione dei rifiuti urbani. Sono state 84 le sanzioni ai pubblici esercizi, perlopiù per musica ad alto volume, in modo particolare a Ponte Milvio ed occupazioni di suolo pubblico abusive.

Nel tridente gli operanti hanno chiuso un laboratorio completamente abusivo e sanzionato più volte, che non ottemperava alla determinazione dirigenziale di chiusura e continuava a cucinare pietanze, venderle sul posto e per asporto.

In zona Fori Imperiali un cittadino di nazionalità indiana è stato colpito da provvedimento di allontanamento in quanto colto a vendere stampe abusivamente. Sono stati circa 40 i pezzi sequestrati. L’uomo, già oggetto di numerosi precedenti controlli, è stato sanzionato per 5.500 euro.

A Trastevere sono stati fermati due cittadini di origine magrebina, riconosciuti responsabili di un furto con destrezza di uno smartphone. Gli agenti hanno raccolto la denuncia da parte della vittima, alla quale è stato riconsegnato il telefono. I due aspiranti ladri , senza fissa dimora, sono stati condotti presso gli uffici per essere sottoposti a fotosegnalamento e ad agli altri accertamenti di rito. Uno dei due risultava colpito da un ordine di carcerazione da scontare e per questo è stato tratto in arresto e tradotto presso un istituto carcerario. Nei prossimi giorni verranno vagliate anche le rispettive posizioni di regolarità sul territorio nazionale.

Sono state oltre 1. 300 le sanzioni per condotte illecite alla guida.

Foto di repertorio