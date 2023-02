La settimana appena terminata ha registrato temperature piuttosto basse in provincia di Roma e Frosinone. Cambierà qualcosa nelle zone del centro Lazio? Andiamo a scoprire il meteo per i giorni 6 e 7 febbraio 2023.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 6-7 febbraio 2023

Lunedì: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 874m.

Martedì: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 896m.

Previsioni meteo in provincia di Roma 6-7 febbraio 2023

Lunedì: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 844m.

Martedì: bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 814m.