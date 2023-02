Guidonia Montecelio: lavoro per 350 operai presso azienda edile

Come viene riportato da Circuito Lavoro, ci sono nuove opportunità di impiego in provincia di Roma. Si offrono 350 posti di lavoro per operai da assumere a tempo indeterminato.

Le risorse selezionate verranno impiegate a Guidonia Montecelo, in provincia di Roma.

Il tempo per presentare la propria candidatura scade il 31 marzo 2023.

Di seguito, riportiamo tutte le informazioni utili sulle offerte di lavoro promosse dalla Regione Lazio, sui requisiti richiesti e sulle modalità di candidatura.

Assunzioni operai in Provincia di Roma

La Regione Lazio offre numerose opportunità di impiego per operai con diverse specializzazioni

I profili selezionati lavoreranno con contratto a tempo indeterminato per la Quasar srl, azienda attiva nel settore dell’edilizia.

La sede di lavoro è localizzata a Guidonia Montecelo, in provincia di Roma.

La selezione dei candidati è gestita dal Centro per l’Impiego di Guidonia.

Figure ricercate

L’offerta di lavoro è destinata all’assunzione delle seguenti figure professionali:

n. 50 operai elettricisti : i candidati si occuperanno di installazione/manutenzione di impianti elettrici civili e del terziario.

: i candidati si occuperanno di installazione/manutenzione di impianti elettrici civili e del terziario. n. 50 operai idraulici : i candidati si occuperanno di installazione/manutenzione di impianti civili idrotermosanitari e sistemi di scarico.

n. 50 operai cappottisti : i candidati si occuperanno di realizzazione lavori di isolamento termico e acustico.

: i candidati si occuperanno di installazione/manutenzione di impianti civili idrotermosanitari e sistemi di scarico. : i candidati si occuperanno di realizzazione lavori di isolamento termico e acustico. n. 50 operai carpentieri : i candidati si occuperanno di realizzazione di carpenteria per cemento armato.

: i candidati si occuperanno di realizzazione di carpenteria per cemento armato. n. 50 operai manovali : i candidati si occuperanno di costruzione di murature.

: i candidati si occuperanno di costruzione di murature. n. 50 operai pittori : i candidati si occuperanno di realizzazione di opere di tinteggiatura.

: i candidati si occuperanno di realizzazione di opere di tinteggiatura. n. 50 operai rasatori: i candidati si occuperanno di costruzione di murature.

Requisiti richiesti

I candidati all’offerta di lavoro per operai devono possedere i seguenti requisiti obbligatori:

patente di guida di categoria B;

disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale.

Saranno considerati requisiti preferenziali:

il possesso della licenza di scuola media;

appartenenza ad una categoria soggetta ad assunzione agevolata (mobilità, disoccupati, beneficiari RdC, iscritti GG, ecc.).

Come candidarsi

Gli aspiranti operai per la Quasar srl possono candidarsi entro il 31 marzo 2023, inoltrando un apposito modulo via email all’indirizzo preselezionecpiguidonia@regione.lazio.it oppure a amministrazione@dem24.it inserendo nell’oggetto il riferimento ID del profilo per cui si desidera candidarsi.

Alla mail sarà necessario allegare il proprio curriculum vitae redatto in formato Europass, rinominando il file con nome e cognome del candidato e completo di autorizzazione al trattamento di dati personali.