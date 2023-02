Neve a Roma e dintorni a febbraio 2023? Ecco lo scenario

Possibilità di vedere la neve a Roma c’è o è pura e semplice utopia? Andiamo a vedere cosa potrebbe succedere questo mese grazie al contributo di Meteo Lazio.

Neve a Roma nel mese di febbraio 2023: quanto c’è di vero?

Non molto tempo fa la neve è scesa in maniera copiosa, soprattutto intorno a Roma, come la Tolfa e Caprarola. Ma a febbraio cosa succederà? Il sogno di molti cittadini è quello di vedere i fiocchi scendere dal cielo ma, secondo quanto riferito da Meteo Lazio, almeno in questi giorni le temperature non dovrebbero scendere sotto lo zero. Difatti, nelle ore più calde, il termometro potrebbero arrivare tra i 6 e gli 8 gradi. Per il prossimo periodo, però, i meteorologi prevedono ancora freddo.

Lunedì, infatti, è prevista una forte ondata di gelo a causa di un vento proveniente dai Balcani che attraverserà la Regione Lazio. Freddo e gelo in arrivo insomma, anche se fare previsioni sul fatto che possa scendere la neve è molto difficile.