Frosinone, uomo tenta di violentare una donna: arrestato 47enne

I Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione a carico di un 47enne di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine.

I dettagli

Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cassino poiché, durante l’estate del 2020, nel comune di Piedimonte San Germano, probabilmente sotto l’influenza dell’alcol, dopo aver adescato e palpeggiato nelle parti intime una sua connazionale, ha tentando di sedurla per ottenere un rapporto sessuale e, stante il diniego della donna, l’ha colpita con un pugno in pieno volto che le ha causato la frattura del naso ma, grazie al repentino intervento dei militari, è stato intercettato ed arrestato.

Continua l’impegno dei militari della Compagnia Carabinieri di Cassino e delle stazioni dipendenti nel contrasto di ogni forma di illegalità in risposta alla domanda di sicurezza della cittadinanza.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

