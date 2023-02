Benedetta Vari è la nuova ballerina di Amici di Maria de Filippi: la giovane nata a Colleferro

Grande soddisfazione per i territori di Colleferro e Segni. Benedetta Vari è entrata ufficialmente nel team di Amici 22.

Benedetta Vari e la passione infinita per la danza. La giovane entra nella squadra di Amici 22

Si chiama Benedetta Vari, è nata a Colleferro alle porte di Roma, e danza da quando è nata. Il suo talento, puro e genuino, l’ha messo in mostra nella nota trasmissione Amici 22, condotto da anni da Maria de Filippi, dopo aver eliminato Eleonora e Samuel. Gli occhi del professor Raimondo Todaro hanno brillato, tanto da convincerlo a prendere Benedetta per portarla nel suo team e arrivare al serale.

“Mi sono fermata più o meno tre anni perché mia madre si è ammalata e sono stata vicino a lei. Non me la sentivo di continuare a viaggiare. Questa è stata un’occasione che non ho voluto perdere, forse qualcuno o qualcosa voleva che io ballassi ancora”.

E noi tutti facciamo il tifo per te Benedetta. In bocca al lupo!