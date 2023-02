Acea vittima di un attacco hacker. Questo quanto hanno riportato le principali agenzie di stampa italiana. I sistemi informatici del gruppo sono sotto assedio.

Acea sotto attacco hacker

Si tratterebbe di un attacco di tipo Ransomware. Non sembra che siano stati intaccati i dati dei clienti dell’azienda e ciò che sembra è che l’attacco hacker potrebbe avere provenienza russa. Al momento, non ci sono disservizi in merito alle attività di distribuzione d’acqua ed elettricità.

A gestire l’attacco assieme ad Acea, ci stanno pensando l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e la Polizia Postale. Attualmente, risulterebbero parzialmente interessati dall’attacco dei pirati informatici i servizi interni per le attività di analisi e controllo. Potrebbero seguire a breve aggiornamenti e comunicati stampa ufficiali da parte di Acea.