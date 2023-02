Lutto cittadino a Fonte Nuova per l’ultimo saluto ad Alessio, Valerio, Flavia, Giulia e Simone, i cinque ragazzi morti nel terribile incidente avvenuto su via Nomentana lo scorso 27 gennaio.

Lutto cittadino a Fonte Nuova: l’ordinanza del Sindaco

Il Sindaco Piero Presutti, ritenendo conforme ai sentimenti della popolazione di Fonte Nuova e interpretando il dolore e la profonda commozione dell’intera Comunità, in seguito al tragico incidente stradale avvenuto nella notte del 27 gennaio in pieno centro cittadino sulla via Nomentana, a causa del quale hanno perso la vita cinque nostri ragazzi e un altro è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, proclama il lutto cittadino per l’intero arco di tempo in cui avranno luogo i funerali di quattro dei cinque ragazzi coinvolti, per i giorni 2 e 3 Febbraio 2023 fino alla conclusione delle cerimonie funebri; invita inoltre i cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre in segno di raccoglimento e di rispetto ed in particolare i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in occasione delle esequie che avranno luogo presso la Chiesa di Gesù Maestro:

Giovedì 2 febbraio dalle 14 alle 15:30;

Venerdì 3 febbraio dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 18:30 alle 20:00.

È stata prevista una viabilità alternativa a cura del corpo della Polizia Locale.

Per il testo dell’ordinanza comunale, cliccare qui.

