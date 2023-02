Due persone si sono presentate ieri sera, 1° febbraio 2023, presso la Caserma dei Carabinieri in merito all’indagine avviata in seguito all’agguato avvenuto ad Alatri lo scorso 30 gennaio.

Alatri, proseguono le indagini sulla sparatoria: interrogate due persone

Stando a quanto riportato dall’Ansa, due persone sono state interrogate dai Carabinieri per tutta la notte in merito all’indagine sull’agguato avvenuto ad Alatri, durante il quale era rimasto gravemente ferito il 18enne Thomas Bricca. Il giovane era stato elitrasportato d’urgenza al San Camillo di Roma: purtroppo ieri, 1° febbraio, è stata annunciata la morte clinica del ragazzo.

Al momento, sembrerebbe che non siano stati presi provvedimenti nei confronti delle due persone che si sono presentate in Caserma. Non è ancora chiaro quale sia stato il loro ruolo nell’agguato. Proseguono le indagini: non è escluso che in giornata possano essere interrogate altre persone per arrivare all’identificazione dei responsabili.

Nel frattempo, numerosi sono i messaggi di cordoglio e solidarietà alla famiglia condivisi sui social; deposti mazzi di fiori e bigliettini nel luogo in cui è stato ferito Thomas.

Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Foto dalla pagina Facebook del Comune di Alatri