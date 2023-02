Roma, avvocato tenta di portare droga in carcere al suo assistito

Come riporta il sito di Repubblica, nel carcere di Regina Coeli, un avvocato è stato scoperto mentre consegnava una dose di cocaina al suo assistito detenuto.

L’avvocato, sperando di non essere visto, ha tentato la consegna di una dose di cocaina. Fortunatamente è stato fermato e ora si trova agli arresti domiciliari.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Foto di repertorio