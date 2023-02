Roma, posticipata la domenica ecologica prevista per il 5 febbraio

Come si legge dal sito di Roma Capitale è stata riprogrammata la domenica ecologica, prevista inizialmente per il 5 febbraio, a causa delle imminenti elezioni regionali del 12 e 13 febbraio.

I dettagli

Ai fini della prevenzione e del contenimento dell’inquinamento atmosferico, la Giunta Capitolina con la Memoria n. 57 del 2022 ha definito un calendario di date per l’attuazione del blocco totale domenicale della circolazione veicolare all’interno della ZTL “Fascia Verde, le cosiddette domeniche ecologiche, tra le quali rientra quella del prossimo 5 febbraio.

Il sopraggiungere delle elezioni regionali – programmate per il 12 e 13 febbraio 2023 – rende necessario riprogrammare la domenica ecologica prevista per il 5 febbraio, così da consentire il regolare svolgimento della campagna elettorale. Entro il 26 marzo la nuova data per rispettare il numero delle giornate di blocco totale del traffico individuate dalla Giunta Capitolina.

