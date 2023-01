Lazio, da domani 1° febbraio pillola contraccettiva gratuita nei consultori

“A partire da domani, mercoledì 1 febbraio, la pillola contraccettiva sarà gratis nei consultori del Lazio grazie ad uno stanziamento della Regione. Un ulteriore passo avanti sui diritti, a tutela della libera scelta delle ragazze e delle donne del Lazio”.

Così in una nota Sara Battisti, capolista del Partito democratico di Frosinone alle elezioni regionali per Alessio D’Amato presidente.

“Una scelta molto importante – spiega – poiché l’accesso alla contraccezione è gratuito già in tredici paesi europei e, purtroppo, solo in poche altre regioni italiane. La libera scelta deve essere, invece, un diritto di tutte visto che i dati a disposizione evidenziano che le donne provenienti da contesti più poveri hanno un accesso minore alla contraccezione e tale quadro peggiora quando la contraccezione non è accompagnata dalla gratuità. Ciò acuisce le disuguaglianze sociali, provoca un rischio maggiore di aborto o di gravidanze indesiderate. Nel Lazio, invece, saniamo la mancanza di politiche nazionali offrendo strumenti concreti. Ringrazio l’assessore Alessio D’Amato – conclude – per questo provvedimento”.

