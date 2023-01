Visitare l’Italia in barca: come fare, cosa vedere

Il nostro Paese è tra i più apprezzati al mondo in quanto a patrimonio artistico e naturale, ma anche a cultura gastronomica. La penisola italiana è bagnata dal Mar Mediterraneo e può vantare una tra le culture più antiche, avendo dato i natali agli Antichi Romani ed essendo stata anche una colonia greca (principalmente nel Sud Italia). Pertanto, dato che è bagnata dal mare su tre lati, è possibile prendere in considerazione l’idea di fare una crociera in Italia, così da poter toccare più porti. In Italia ci sono numerose società di noleggio barche distribuite lungo tutta la costa, che sono in grado di accogliere diportisti da tutto il mondo. I luoghi da visitare e da apprezzare sono tantissimi e spaziano dalla Toscana, all’Isola d’Elba, fino a Roma e alle isole Eolie.

Noleggiare barca in Italia: quale scegliere

Per godersi un viaggio in barca in Italia è possibile scegliere tra più tipologie di imbarcazioni. La più “classica”, o comunque la prima alla quale si pensa, è sicuramente la barca a vela, che alla sua base presente delle camere con tutti i comfort per dormire e riposare. Un altro natante da tenere in considerazione è sicuramente il catamarano. Chi cerca invece una vacanza di lusso, può puntare su uno yacht completamente attrezzato.

Tra le mete di lusso italiane più apprezzate, troviamo sicuramente la Sardegna e la Costa Smeralda. Di fronte alla Sardegna, si trova anche l’isola francese della Corsica. Noleggiando una barca in questa zona, quindi, è possibile anche visitare questi territori francesi, come ad esempio l’isola disabitata di Lavezzi (che conta un solo un faro e 2 piccoli cimiteri). In Sardegna troviamo anche l’Arcipelago della Maddalena, con il suo parco naturale e l’isola di Caprera, famosa a livello storico perché ci ha vissuto Giuseppe Garibaldi. Nella parte nord di Caprera è possibile trovare Cala Coticcio, che è soprannominata anche “Tahiti”.

Crociera in Italia: scoprire le meraviglie del Sud

Il golfo di Napoli è uno dei più particolari del nostro Paese, combina sia bellezze artificiali, che belle naturali, come il mare ed il Vesuvio, il vulcano quiescente che protegge i suoi abitanti. A partire dal Golfo di Napoli sarà possibile poi recarsi presso le sue tre isole: Ischia, Capri e Procida. Ischia viene chiamata anche “l’isola verde”, mentre a Capri possiamo trovare i famosissimi e iconici “Faraglioni”. Procida è la più piccola tra le tre, ma può vantare delle particolarissime case colorate.

Spostandoci ancora più a Sud, possiamo apprezzare le meraviglie della Sicilia e delle isole Eolie. Le Eolie sono un arcipelago composto da 7 isole e sono diventate anche patrimonio mondiale dell’UNESCO. Qui possiamo trovare altri due vulcani attivi (dei quattro totali presenti in Italia) che sono Stromboli e Vulcano. Oltre al mare blu è possibile concedersi delle lunghe passeggiate nella natura. Come in ogni parte d’Italia, poi, qui è possibile apprezzare anche il buon cibo, come i classici fritti (le arancine o gli arancini, in base alla città) e i dolci come i cannoli.