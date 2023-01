Sono oltre 12 milioni gli articoli sottoposti a sequestro dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma al

termine di un’attività di servizio che ha portato alla segnalazione del rappresentante legale di una società per le violazioni al c.d. “Codice del Consumo”.

I controlli della Guardia di Finanza

Nell’ambito del controllo economico del territorio i “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Roma, hanno

individuato, nella periferia est di Roma, all’interno di un deposito all’ingrosso, oltre 12 milioni di articoli per

Carnevale – tra cui parrucche, trucchi, unghie finte e accessori di abbigliamento – aventi standard di sicurezza

non conformi alla normativa comunitaria e nazionale e quindi potenzialmente pericolosi per la salute degli

acquirenti.

Qualora immessi sul mercato gli articoli, diretti ad alimentare la vendita al dettaglio, avrebbero generato ricavi per milioni di euro.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo a contrasto all’abusivismo commerciale predisposto dalla

Guardia di Finanza a salvaguardia dell’economia legale, della sicurezza e della salute dei cittadini.

Foto di repertorio