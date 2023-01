Rapina a mano armata: paura in un bar di Santa Maria delle Mole

“Ferma devi stare ferma!”: la frase esclamata alla cassiera di un bar di Santa Maria delle Mole da un uomo, travisato con una sciarpa e con un taglierino in mano. Mentre la donna rimane impietrita, l’uomo ha asportato il denaro presente in cassa, circa 300 euro, dandosi alla fuga a piedi.

La vicenda e le indagini dei Carabinieri

Immediatamente messisi sulle tracce, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria delle Mole e della Compagnia di Castel Gandolfo hanno rintracciato e arrestato circa 3 ore dopo un 50enne del posto, con precedenti per reati specifici.

L’uomo, per evitare di essere identificato, aveva subito cambiato i propri abiti, tagliandosi altresì i capelli, venendo tuttavia riconosciuto dai Carabinieri sulla base della descrizione delle fattezze fisiche, rinvenendo l’abbigliamento utilizzato per la rapina in un armadio della sua abitazione.

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.

Foto di repertorio