Tragico incidente nella sera di sabato 28 gennaio a Roma, in piazza Re di Roma nel quartiere Tuscolano: morto un giovane rider di 23 anni.

Tuscolano, morto rider di 23 anni: il tragico incidente

Stando a quanto riportato da RaiNews, il ragazzo è morto poco dopo essere stato investito da un bus all’altezza di Largo Vercelli.

Il giovane era a piedi, impegnato nelle consegne. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente: per il 23enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Si indaga per omicidio stradale.

Rider morto a Roma dopo essere stato investito: l’intervento dei Sindacati

“Esprimiamo profondo cordoglio e dolore per la morte, avvenuta ieri (sabato 28 gennaio, ndr) di un rider investito a Roma, e ci stringiamo alla sua famiglia. Non si può continuare a morire sul lavoro, non si può perdere la vita per consegnare una pizza.

Va fatto tutto il possibile per la sicurezza di questa categoria di persone: torniamo a chiedere con forza un tavolo al Campidoglio su questo tema, come facciamo da mesi”.

È quanto si legge in una nota congiunta della Filt-Cgil Roma e Lazio, della Fit-Cisl Lazio e della UilTrasporti Lazio, in cui si aggiunge: “In attesa di conoscere con precisione le dinamiche di quanto avvenuto ieri (sabato 28 gennaio, ndr) ribadiamo che la strada è un luogo promiscuo, di incontro e scontro talvolta fatale di persone.

Da inizio gennaio sono morte 17 persone in strada a Roma: è il momento di intavolare un dialogo serio proprio a partire dai rider, anello debole della situazione per i ritmi di lavoro, i mezzi che usano e gli orari notturni. Per parte nostra, non staremo fermi mentre si continua ad assistere a questi episodi tragici ”

Foto di repertorio