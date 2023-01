I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, negli ultimi giorni, hanno eseguito diverse attività antidroga in varie zone della Capitale, dal centro alle periferie, che hanno portato all’arresto di 10 persone gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In zona Magliana, i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli a seguito di un controllo alla circolazione stradale, hanno arrestato un romano 42enne, già con precedenti. Nello specifico, i militari hanno fermato l’uomo in via Fulda mentre era alla guida di un’utilitaria. Il comportamento dell’indagato ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo. Sul posto l’uomo è stato trovato in possesso di pochi grammi di hashish.

La successiva perquisizione effettuata dai militari presso il domicilio del 42enne, ha portato al sequestro di 31.480 dosi di hashish per un peso complessivo di 2 kg, occultati all’interno di uno zaino, 3 bilancini di precisione, 50 g di mannite – sostanza utile al taglio delle dosi – 7 proiettili calibro 9×21 marca Geco, 5 proiettili calibro 38 di varie marche, e un 1 proiettile calibro 357 magnum marca Federal.

In via dello Scalo di San Lorenzo, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo hanno arrestato due cittadini tunisini di 27 e 26 anni che, in via dei Marsi, si sono avvicinati ad un Carabinieri libero dal servizio e in abiti civili, per offrirgli delle dosi di droga. Il militare dopo aver rifiutato “l’offerta”, ha chiesto ausilio ai colleghi del reparto a cui appartiene con cui ha bloccato i due soggetti. A seguito della perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto 7,4 g di hashish, già suddivisa in dosi, e la somma di 130 euro in contante.

A Torrevecchia, i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato, al termine di un servizio di osservazione hanno arrestato una donna di 43 anni, già con precedenti, dopo averla sorpresa in strada, nei pressi del suo domicilio, mentre cedeva due involucri contenente “crack “ad un soggetto, identificato e segnalato al Prefetto, in cambio di 40 euro. La successiva perquisizione effettuata presso l’abitazione della donna, ha permesso ai militari di rivenire e sequestrare un altro involucro della medesima sostanza, 2 dosi di cocaina, una dose di hashish, la somma in contanti di 240 euro, un bilancino di precisione e tutto il materiale utile per il confezionamento delle dosi.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, in due distinte attività hanno arrestato 3 persone. Il primo a finire in manette è un romano di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dai militari subito dopo due “scambi” effettuati in strada con altrettanti soggetti. Bloccati dai Carabinieri, sono state rinvenute nella disponibilità dell’indagato, 63 dosi e la somma in contanti di 80 euro. I due soggetti acquirenti sono stati identificati e segnalati al Prefetto, quali assuntori. In Largo Sciascia invece, i militari hanno arrestato due persone di 38 e 34 anni, quest’ultimo già sottoposto agli arresti domiciliari. I Carabinieri, nel corso di un controllo per verificare la presenza del 34enne presso il suo domicilio, hanno visto uscire dall’abitazione il 38enne e lo hanno subito bloccato per sottoporlo ad un controllo. La perquisizione sul 38enne ha permesso ai Carabinieri di rinvenire la somma di 5.620 euro in contanti. Immediatamente i militari hanno fatto scattare la perquisizione presso l’abitazione dell’arrestato domiciliare ed hanno rinvenuto e sequestrato, 193 g di cocaina, suddivisi in 127 involucri, e materiale vario utile per il confezionamento delle dosi, il tutto occultato in un mobile.

Infine, nel quartiere di Tor Bella Monaca, i Carabinieri della locale Stazione, in poche ore, hanno arrestato 3 persone. In via dell’Archeologia, i militari hanno arresto un cittadino egiziano di 18 anni e un 22enne tunisino. Entrambi sono stati notati dai militari mentre si aggiravano nei pressi della nota “piazza” di spaccio e, a seguito di un controllo, il 18enne è strato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina mentre il 22enne con 8 dosi della stessa sostanza.

In via Quaglia, sempre i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, hanno arrestato un cittadino del Marocco di 35 anni, in Italia senza fissa dimora e già con precedenti, subito dopo aver ceduto una dose di hashish ad un 30enne italiano, successivamente segnalato al Prefetto. La successiva perquisizione sul 35enne ha consentito ai Carabinieri di rinvenire una dose di cocaina e 55 euro in contanti, ritenuti il provento di pregressa attività illecita.

Si precisa che per tutti i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati deve considerarsi innocenti sino ad eventuale condanna definitiva.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.