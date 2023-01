Ieri sono stati aggrediti tre lavoratori dell’Ama a Roma, zona Castro Pretorio. I motivi sono ancora sconosciuti, ma fa specie il fatto che tutti e tre avevano denunciato presunti furti di carburante avvenuti all’interno dell’azienda. Solidarietà a loro da parte ovviamente della redazione, ma anche del Sindaco e dei Sindacati. Di seguito, le loro parole:

Dal profilo Facebook di Roberto Gualtieri:

Gravissima l’aggressione ai danni di tre lavoratori AMA stamattina in via Sapri. Mentre stava entrando nella sede operativa, uno di loro è stato aggredito senza motivo da una persona armata di un oggetto tagliente. I due colleghi, nel tentativo di difenderlo, sono stati a loro volta aggrediti. Poi l’aggressore è scappato e tutti e tre i lavoratori AMA sono stati ricoverati per accertamenti al Policlinico Umberto I. Uno ha riportato contusioni al viso, un secondo dovrà sottoporsi a un intervento per aver riportato una frattura multipla al polso, mentre il primo aggredito è sotto osservazione in ospedale.

Li ho appena sentiti al telefono: fortunatamente stanno abbastanza bene. Questi lavoratori si erano peraltro distinti per aver denunciato i presunti furti di carburante all’interno dell’azienda. Meritano la solidarietà e la vicinanza di tutta la città. Noi non li lasceremo soli e avranno tutto il nostro sostegno.

Mi auguro che il responsabile di questa vigliacca aggressione venga presto individuato e assicurato alla giustizia.

Forza Davide, Nicola e Stefano, tutta Roma è con voi!

Comunicato stampa della Fit Lazio:

Ama, sindacati Roma e Lazio:

“Solidarietà ai lavoratori aggrediti, serve cultura

del rispetto nei confronti di chi pulisce la nostra città”

“Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà ai tre lavoratori Ama che sono stati aggrediti ieri, e la nostra più ferma condanna di ogni gesto di violenza: è inaccettabile che persone che operano quotidianamente per il bene comune, ovvero per il decoro di Roma, siano bersaglio di atti che mettono a repentaglio la loro incolumità”.

È quanto si legge in una nota delle segreterie regionali della Fp-Cgil Roma e Lazio, della Fit-Cisl del Lazio e della Fiadel, in cui si aggiunge che “va fatto tutto il possibile a ogni livello – istituzionale, aziendale, sindacale – non soltanto per fare in modo che tali episodi non si ripetano mai più, ma per difendere una cultura del rispetto e della gratitudine nei confronti di ogni lavoratore. Noi faremo con impegno la nostra parte: nel mentre, ringraziamo chi quotidianamente fatica per pulire la nostra città, senza mai fermarsi, in prima linea anche durante i lockdown”.

