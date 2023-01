Così come analizzato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, in linea con le direttive emanate dal Ministro dell’Interno, e nel conseguente Tavolo Tecnico presso la Questura di Roma, lunedì scorso e ieri sera, sono stati effettuati servizi interforze di ordine e sicurezza pubblica nell’area della Stazione Ferroviaria Roma Termini.

Gli arresti e le denunce

È stato impiegato ingente personale appartenente alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale Roma Capitale e all’Esercito Italiano al fine di innalzare il livello di sicurezza dell’area del principale scalo ferroviario romano e, in ogni caso, aumentarne la percezione tra i cittadini.

I servizi, come sempre, sono stati disposti al fine di verificare e controllare eventuali irregolari ivi presenti, contrastare l’abusivismo, nonché prevenire e reprimere fenomeni legati allo spaccio di droga e ai reati predatori, ed effettuare controlli amministrativi capillari nei confronti dei numerosi esercizi commerciali presenti in zona.

Nel corso dei serrati controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine, concentrati tra le due principali arterie di collegamento di via Giolitti e via Marsala e piazzale dei Cinquecento, sono state identificate 4673 persone; controllati inoltre 2376 veicoli e 11 esercizi pubblici.

Durante i controlli sono state arrestate tre persone per violazione legge sugli stupefacenti e 4 per furto. 15 invece le persone denunciate.

Analoghi servizi proseguiranno anche oggi e nei prossimi giorni.