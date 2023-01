Spaccio di droga al Testaccio: arrestato un 38enne

Nel quartiere di Testaccio, i Carabinieri della Stazione Roma Aventino al termine di un’attività info-investigativa hanno arrestato un cittadino di origini brasiliane di 38 anni, già con precedenti. L’uomo è stato notato dai militari aggirarsi in strada con fare sospetto ed è stato fermato per un controllo.

Spaccio al Testaccio: arrestato un 38enne

La perquisizione sul posto e la successiva presso il domicilio dell’indagato, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire 700 g di hashish, occultati all’interno di uno scaffale, un bilancino di precisione e la somma in contante di 200 euro, ritenuta il provento di pregressa attività illecita.

L’arresto è stato convalidato, e per il 38enne è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, in attesa del processo.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.