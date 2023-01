Dramma a Tor Bella Monaca, cade dalla finestra di casa: morto uomo

Dramma a Tor Bella Monaca dove nella giornata di ieri, giovedì 26 gennaio 2023, è caduto dalla finestra della sua abitazione un uomo.

Cade dalla finestra di casa

Una scena raccapricciante. Così l’hanno descritta le persone che erano presenti in via Largo Ferruccio Mengaroni, zona Tor Bella Monaca. Nella giornata di ieri un uomo, per circostanze ancora da chiarire, è caduto dalla finestra della sua abitazione facendo un volo di diversi metri.

L’impatto con il terreno è stato molto violento tanto che la vittima sarebbe morta sul colpo. Sul posto sono sopraggiunti gli uomini del 118, che non hanno potuto far altro che accertare la morte dell’uomo, e le Forze dell’Ordine.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.