Le parole del sindaco di Nemi Alberto Bertolucci in merito alla celebrazione della giornata della memoria nella sua città.

Per non dimenticare

ll Comune di Nemi come ogni anno partecipa attivamente alla Giornata della Memoria affinché quei tragici eventi non si ripetano mai più.

Questa data ha un grande significato e ci ricorda che bisogna sempre contrastare con forza ogni tipo di estremismo, razzismo e xenofobia.

Inoltre il Comune ha acceso una luce rossa nella fontana storica di Piazza Roma in memoria delle vittime dell’olocausto.

Il Sindaco Alberto Bertucci

Foto di repertorio