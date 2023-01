Fonte Nuova, grave incidente su via Nomentana: morti 5 ragazzi

Secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco, questa notte circa alle 2.30, un’auto si è ribaltata a Fonte Nuova causando il decesso di 5 ragazzi.

I dettagli

Grave incidente a Roma nei pressi di Fonte Nuova dove un’auto si è ribaltata su via Nomentana, per cause ancora da accertare, provocando il decesso di 5 ragazzi.

Secondo i primi accertamenti, una delle più plausibili cause dell’incidente sarebbe la velocità alla quale viaggiava l’auto, presumibilmente molto elevata. A bordo vi era anche una sesta persona, l’unica superstite che è tutt’ora ricoverata presso l’ospedale sant’Andrea.