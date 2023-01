Giorni della merla: prevista neve a Roma e nel Lazio?

Arrivano i giorni della merla, ultimi tre giorni di Gennaio (29, 30 e 31). Secondo la tradizione sarebbero i tre giorni più freddi dell’anno. Vediamo come sarà la situazione nel Lazio.

Giorni della Merla: previste nevicate nel Lazio

Come viene riportato da Meteo Lazio, nella giornata di domani 26 gennaio 2023, è previsto un contributo d’aria artica in quota favorirà la formazione di un’area depressionaria che dovrebbe stabilizzarsi nel sud Italia per qualche giorno. Proprio in questa occasione potrebbero essere presenti dei rovesci sui comparti centro-meridionali.

E nel Lazio? Secondo quanto appreso sembrerebbe che le giornate più fredde e con maltempo sono previste per il 30 e 31 gennaio 2023, ultimi giorni più freddi dell’anno. Proprio in questi giorni, i modelli matematici ipotizzano l’affondo di una saccatura depressionaria di matrice artica. Cosa comporta? Gli esperti parlano di una ciclogenesi Tirrenica che potrebbe portare a piogge e neve, specialmente nelle zone più alte.