Roma, neonato morto in ospedale: Codacons presenta esposto in procura

Neonato morto all’ospedale Pertini di Roma: interviene il Codacons.

Neonato morto a Roma: il comunicato del Codacons

Sul caso del neonato morto all’ospedale Sandro Pertini di Roma forse schiacciato dalla madre addormentatasi dopo l’allattamento, il Codacons presenta un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, che come noto già ha aperto un fascicolo sulla vicenda.

Non vogliamo demonizzare medici e infermieri che ogni giorno tra mille difficoltà prestano servizio presso il Pertini, ma crediamo che sull’episodio debba essere fatta la massima chiarezza al fine di accertare eventuali responsabilità – spiega il Codacons – Se infatti dovessero emergere omissioni o negligenze che hanno condotto al decesso del neonato, si potrebbero configurare possibili reati, come il concorso in omicidio colposo.

Ciò – spiega l’associazione – soprattutto alla luce della denuncia della madre del bimbo, che avrebbe chiesto aiuto per tre notti di seguito al personale del reparto di Ostetricia e ginecologia, senza ottenere risposta.

Per tali motivi l’associazione annuncia un esposto in Procura, chiedendo di accertare i fatti e procedere per la possibile fattispecie di concorso in omicidio.

Foto di repertorio