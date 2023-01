Roma, arrestati membri della camorra che gestivano locali in centro

Secondo quanto riporta l’ANSA, sono stati arrestati 5 appartenenti di un clan camorristico che gestivano vari locali situati nel centro di Roma.

I dettagli

L’accusa è quella di estorsione e falsa intestazione di beni, con l’aggravante del metodo mafioso.

Già nel settembre del 2020 i carabinieri sequestrarono alcuni ristoranti del centro, arrestando 13 persone, tra cui uno degli imputati di quest’ultima operazione.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Foto di repertorio