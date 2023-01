San Cesareo, screening oncologici gratuiti dal 23 al 27 gennaio

Dopo Cave il poliambulatorio mobile per gli Screening oncologici gratuiti raggiunge il comune di San Cesareo. A disposizione dei cittadini c’è una struttura attrezzata dove effettuare la mammografia, fare direttamente sul posto il Pap test e l’Hpv test e ricevere la provetta per la ricerca del sangue occulto nelle feci. L’obiettivo è evidenziare la presenza di tumori anche piccolissimi, non altrimenti individuabili, di consentire interventi tempestivi e, in molti casi, salvare la vita.

I dettagli

L’appuntamento è dal 23 al 27 gennaio dalle ore 9.00 alle 18.00 a San Cesareo, via Giordano Bruno – piazzale Istituto Cesare Pavese, a bordo dell’ambulatorio mobile per effettuare:

· Pap-test/Hpv-test: per le donne dai 25 ai 64 anni.

· Esecuzione mammografia: per le donne dai 50 ai 74 anni.

· Consegna kit per screening del Colon Retto: uomini e donne dai 50 ai 74 anni.

Alle persone residenti/domiciliate nel territorio della ASL Roma 5.

Tutte le persone che hanno ricevuto la lettera di invito.

Se è residente/domiciliato nel territorio della ASL Roma 5 ed ha ricevuto la lettera di invito confermi la sua prenotazione al numero verde 800 894 549

Per informazioni e prenotazioni chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 il numero verde 800 894 549 oppure scrivere alla mail screening.oncologici@aslroma5.it