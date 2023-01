Sono circa 2000 le sanzioni elevate dalla Polizia di Roma Capitale nel fine settimana, con particolare attenzione alla somministrazione e vendita di alcolici oltre l’orario consentito, alla guida in stato di ebbrezza e ad una velocità superiore ai limiti previsti, alle soste irregolari e alle occupazioni di suolo pubblico.

I controlli a Roma

Trastevere, Campo De’ Fiori, Monti, Centro Storico, Pigneto, Ponte Milvio sono solo alcuni tra i quartieri su cui si sono concentrati i controlli da parte delle pattuglie: circa 100 irregolarità hanno riguardato le attività commerciali, perlopiù per la gestione non corretta dei rifiuti urbani, musica ad alto volume, occupazioni di suolo pubblico non autorizzate e vendita di alcol fuori dall’orario consentito.

Oltre 300 i veicoli sorpresi ad una velocità superiore ai limiti consentiti, a fronte di oltre 5000 controlli. Ventitré le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.