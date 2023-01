Dramma tra Carnello e Arpino. Morto un uomo di 31 anni residente proprio ad Arpino. Dramma e sconcerto in città.

Arpino in lutto: addio a Elio Orsini

Un incidente, un dramma che ha messo fine alla vita di un giovane 31enne di Arpino. Il sinistro si è verificato in zona Vuotti, tra Carnello e Arpino. Secondo quelle che sono le prime indiscrezioni del caso, ha impattato contro un’altra macchina e si è ribaltato. Sul posto l’ambulanza, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine. Per il 31enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione delle auto coinvolte.

Città di Arpino sconcertata

Il giovane si chiamava Elio Orsini e la notizia della sua morte ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati, tra amici e conoscenti. La città di Arpino è in lutto.