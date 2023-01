Forti nevicate, soprattutto nelle zone con altitudini elevate, in provincia di Roma e Frosinone. Sarà anche così la settimana prossima? Andiamo a scoprire insieme come sarà il tempo per le giornate di lunedì 23 e martedì 24 gennaio 2023 in Ciociaria e in provincia di Roma.

Previsioni meteo in provincia di Roma 23-24 gennaio 2023

Lunedì: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi con piogge che dovrebbero raggiungere i 3 mm. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1136m.

Martedì: cieli in prevalenza poco nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1369m.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 23-24 gennaio 2023

Lunedì: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi con piogge che dovrebbero raggiungere i 2 mm. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1045m.

Martedì: previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1444m.