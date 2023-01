Primark cerca personale: posizioni aperte anche a Roma

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Primark, azienda irlandese specializzata nella vendita di capi di abbigliamento, articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi, è alla ricerca di nuovo personale da inserire presso i punti vendita in Italia e all’estero.

Di seguito, riportiamo tutte le informazioni utili sulle posizioni aperte in Primark e sulle modalità di candidatura

Primark, ‘lavora con noi’ in Italia

Considerata la forte espansione di Primark su tutto il territorio nazionale, l’azienda punta ad assumere nuove risorse da inserire presso i punti vendita già operativi e quelli di prossima apertura.

I contratti offerti ai profili selezionati sono a tempo indeterminato e determinato, prevedendo anche la possibilità di essere integrati in percorsi stage, con orario part time o a tempo pieno.

Le figure ricercate

Al momento, Primark è alla ricerca dei seguenti profili professionali:

Addetti alle vendite/commessi

Sedi di lavoro: Arese (Milano), Bologna, Brescia, Catania, Chieti, Firenze, Milano, Roma, Rozzano (Milano), Torino, Venezia, Verona

Si cercano persone in grado di svolgere attività di cassa, assistenza clienti, gestione del magazzino e sistemazione della merce.

Stagisti addetti alle vendite

Sedi di lavoro: Roma

Si cercano profili disponibili a lavorare su turni dal lunedì alla domenica, tra le ore 07:00 e le ore 22:00, per un totale di 30 ore settimanali. É previsto un rimborso spese.

Allievi store manager

Sede di lavoro: Milano, Roma

I candidati ideali hanno esperienze manageriali di almeno 2 anni nel mondo Retail / GDO. Si richiedono anche flessibilità oraria e disponibilità immediata a trasferimenti su tutto il territorio nazionale.

Department manager

Sedi di lavoro: Bologna, Brescia, Catania, Chieti, Firenze, Milano, Roma, Torino, Verona

Si cerca personale con esperienza almeno biennale nella gestione di team in realtà strutturate del mondo fast fashion / retail / GDO.

Store manager

Sedi di lavoro: Catania, Milano, Roma

Si cercano professionisti con esperienza manageriale nella gestione di grandi store con almeno 50 collaboratori nel mondo Retail / GDO ed esperienza nella gestione diretta di team manageriale.

Altre posizioni aperte

Primark è inoltre alla ricerca dei seguenti profili professionali:

HR Generalist – People and Culture Supervisor – Milano;

Team Manager – Bologna, Brescia, Caserta, Catania, Chieti, Firenze, Milano, Roma, Verona;

Stage People & Culture Assistant – Catania;

Visual Merchandising Manager – Milano.

Offerte di lavoro all’estero

Gran parte degli annunci di lavoro in Primark all’estero sono rivolti a personale da inserire nei punti vendita.

Attualmente, ci sono posizioni aperte in Irlanda, Regno Unito, Cina, Pakistan e India. Tra le figure richiste ci sono Retail Assistant, Supervisori, Assistenti, Store Manager, Cassieri, Addetti Risorse Umane e altri profili.

Come candidarsi

È possibile candidarsi alle offerte di lavoro in Primark tramite un apposito portale web dedicato al recruiting, previa registrazione e inserimento del proprio curriculum.

È importante precisare, inoltre, che attraverso questa pagina vengono mostrate altre opportunità di impiego in Primark disponibili a livello internazionale, dalla quale è possibile inoltrare le candidature per le posizioni di interesse